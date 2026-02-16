Así llegan Saprissa y Alajuelense al primer clásico del Clausura 2026

El primer clásico del Clausura 2026 se disputa este sábado, cuando Saprissa reciba a Alajuelense en Tibás.

De cara al que es el partido de la jornada, repasamos los números de ambos equipos.

Mientras Saprissa es cuarto, Alajuelense es quinta. Los morados suman 11 unidades y los manudos tienen 8.

Los tibaseños llegan arrastrando una racha de cuatro triunfos seguidos, dos por Torneo de Copa y dos de la Primera División, coincidentes con la llegada de Hernán Medford. En el mismo lapso, los rojinegros tienen tres derrotas y un empate.

Para los saprissistas, los máximos anotadores del certamen son Ariel Rodríguez y Mariano Torres, ambos con dos dianas, mientras que en el equipo de Óscar Ramírez, Ronaldo Cisneros, con tres, es el líder.

Como equipos, ambos tienen una diferencia de gol de +1, con 9 a favor y 8 en contra.

Eso sí, Alajuelense cuenta con los dos jugadores que más remates han ensayado en el campeonato: Alejandro Bran (19) y Creichel Pérez (18). La cuarta casilla es para el delantero panameño de Saprissa, Tomás Rodríguez, con 16.

En el apartado de remates a portería, hay cuatro futbolistas con 7: Pérez es el representante manudo y, de los morados, están Kendall Waston y Bancy Hernández.

En el arco, el tibaseño Abraham Madriz, es el cuarto mejor en atajadas con 19, mientras que Washington Ortega, en solo cuatro cotejos, ya acumula 10.