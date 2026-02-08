Así explicó Hernán Medford la ausencia de última hora de Marvin Loría

El técnico del Saprissa, Hernán Medford, no quiso entrar en detalles con respecto a la ausencia de última hora de su jugador Marvin Loría, quien quedó fuera de lista antes de la victoria 2-1 ante San Carlos.

Medford fue escueto, pero indicó que es algo que queda a lo interno.

“No lo voy a decir, eso queda a lo interno. Repito, Loría tiene mi confianza, no tiene que ver nada con la afición”, aclaró.



Ya sobre el juego, destacó la actitud ofensiva de su equipo, asegurando que lo primordial era quedarse con los tres puntos.

“Lo importante es sumar. El partido pasado ya no vale, el que vale es el de hoy”, afirmó el estratega morado tras el compromiso.

Medford subrayó que su plantel mostró una postura agresiva desde el inicio, presionando alto y generando múltiples oportunidades de gol.

“El equipo presionó, fue a buscar al rival, fue a buscar 1, 2, 3, 4 goles y fallamos en definición. Se ve que el equipo lo busca. Ganamos 2-1 y es lo justo ante un San Carlos que solo tuvo la del gol”, analizó.

El entrenador también aprovechó para felicitar al conjunto norteño y a su colega en el banquillo.

“Felicito a San Carlos y a mi amigo Paté Centeno por su atrevimiento”, añadió, reconociendo la propuesta del rival.

Sobre la silbatina de un sector de la afición, Medford fue claro en su postura de respaldo al plantel. “Yo respeto a la afición, pero los jugadores necesitan confianza. Yo conozco a un jugador al que le silbaban mucho y siempre quedaba goleador, quedaba campeón. La afición tiene derecho a ser lo que quieran, para eso pagan su entrada. Yo tengo que respaldar a mis jugadores, así como ellos deben hacerlo conmigo”, manifestó.

Finalmente, Medford insistió en que, pese al triunfo, el equipo debe mejorar su efectividad frente al arco. “Quedamos debiendo en los goles, porque el equipo tuvo muchas llegadas”, concluyó el timonel morado.



