Así está el futuro de Gustavo Herrera en Saprissa

Al atacante panameño Gustavo Herrera "le ha costado" su paso por Saprissa, así lo dijo el propio Marco Herrera, asistente técnico morado, el pasado martes en el Parque de Diversiones, en el Media Day de la Unafut.

Este miércoles, Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, explicó que es posible que Herrera no continúe en el equipo.

"Sí, es posible (que salga del equipo). Nosotros tenemos ofertas por él, digamos, equipos interesados en él", reconoció Lonis.



Sobre su instancia en el plantel, Lonis aseguró que "por supuesto que me hubiera gustado que fuera de otra forma".

También, Lonis mencionó a otros jugadores que han estado en la S y les ha costado figurar en el equipo.

"Yo creo que yo no quiero insistir mucho en ese tema, pero yo creo que no es solamente él, es que aquí se ha centrado mucho sobre él. Vean cuántos jugadores nosotros tenemos a préstamo que vinieron y que les ha costado mucho. O sea, no es sólo él, digamos, hablemos con nombres, Kliver, Yoserth, Alemán, Ryan Bolaños, no es solamente él", añadió.

La pregunta clave.

Lonis expresó que la pregunta que se deben hacer es "por qué está costando tanto la consolidación de jugadores que vienen de fuera en nuestro equipo".

"Creemos que es la presión, creemos que es esta forma de jugar el torneo, que es de tanta inmediatez que no les ayuda, pero también entendemos que este es un club donde no cualquiera se adapta, donde la exigencia es muy alta, donde no todos tienen esa capacidad", agregó.

Incluso, Lonis puso de ejemplo al volante David Guzmán, quien "a pesar de que tuvo momentos difíciles se consolidó".

"Yo creo que no todos tienen eso y nosotros estamos tratando de buscar la solución a eso, tanto para los jugadores nuestros, tanto para los que están en divisiones menores, como para los que tengan la posibilidad de llegar aquí. Sí, no es fácil este club, no se compara con la presión de ningún otro club", concluyó Lonis.