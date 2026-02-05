Así era el mundo cuando Medford debutó en el banquillo del Saprissa

Una generación completa no sabe lo que es ver al técnico Hernán Medford en un banquillo del Deportivo Saprissa.

Acostumbrado a estar en los banquillos del Herediano, Cartaginés, Sporting FC, así como en el fútbol guatemalteco y hondureño, pero para verlo vestido de morado hay que viajar hasta marzo del 2003, quien con 37 años (hoy de 51 años) tomó las riendas de los tibaseños que por ese entonces apenas venían de ser adquiridos por el mexicano Jorge Vergara.

En el 2003, Medford tomó las riendas sin saber que lo que venía era una de las páginas más doradas de la historia del fútbol tico con un tercer lugar de un Mundial de Clubes en 2005.

Pero por aquel entonces el mundo era muy distinto, Alajuelense dominaba el fútbol nacional y era el club con más títulos con 23, uno más que el Saprissa.

Era el gobierno de Abel Pacheco y país seguía sacudido por el escándalo de corrupción del ICE, uno de los más grandes de su historia.

En el mundo, Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron la invasión a Irak, con el argumento de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva.

Mientras que el Internet, aun en pañales, vivía de conexión lenta, de los chats de MSN Messenger, foros y correos eléctronicos; claramente no existían redes sociales como hoy: ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram.

A nivel musical, Eminem vivía el punto más alto de su carrera tras ganar el Óscar por Lose Yourself, mientras 50 Cent irrumpía con fuerza con Get Rich or Die Tryin’, un disco que redefinió el hip-hop de la época.

Mientras que Shakira y Juanes dominaban las radios nacionales.

En el país, bandas como Gandhi, Malpaís, Evolución y El Parque mantenían una presencia constante, mientras que el consumo musical giraba en torno al CD, la radio FM y MTV, en una etapa previa al streaming.

Era la época que vivió la explosión de los videojuegos y el PlayStation 2 dominaba el mercado con juegos como "GTA: Vice City" que eran fenómeno cultural.

En los cines más destacados del país por aquella época, Cinemark y Mall San Pedro, "El Señor de los Anillos: Las Dos Torres" dominaba taquilla y la conversación, mientras que se estrenaba el famoso musical "Chicago", que luego sería ganadora del Óscar a mejor película ese año.

En televisión, series como Friends, The Sopranos y CSI dominaban la audiencia, mientras los realities -con American Idol como estandarte- comenzaban a consolidarse como fenómeno global.

Mientras que en nuestro país el DVD comenzaba a desplazar de forma permanente al VHS.

El deporte mundial también reflejaba una etapa de transición. En el fútbol europeo brillaban los “Galácticos” del Real Madrid, mientras clubes como Milan y Juventus dominaban el panorama continental.

En la NBA, Michael Jordan se preparaba para su retiro definitivo semanas después, cerrando una de las eras más icónicas del deporte. En la Fórmula 1, Michael Schumacher y Ferrari mantenían su hegemonía.

La Selección Nacional estaba en proceso de renovación tras vivir el Mundial de Corea y Japón 2002, donde el propio Pelícano vivió su última Copa del Mundo como jugador.

Diferencias con la directiva y situaciones de fútbol lo mantuvieron alejado 19 y tres meses, pero este jueves nuevamente los caminos de Medford y el Saprissa volverán a encontrarse en una época completamente distinta para ambos protagonistas.