Ariel Rodríguez ya suma 10 goles contra Alajuelense

Una vez más, Ariel Rodríguez fue verdugo de Alajuelense. El atacante marcó el segundo gol del triunfo 2-1 que los morados le propinaron a la Liga este sábado.

El delantero ya suma 10 goles contra Alajuelense. Además, en su cuenta personal registra 132 anotaciones y continúa ampliando su legado entre los grandes artilleros de Saprissa.

Sin embargo, para Ariel lo individual queda en segundo plano, ya que lo más importante es el equipo.

“Siempre es importante ganar un clásico. Queda otro para la historia y estamos felices de descansar porque tenemos la mentalidad muy positiva para lo que queremos en este torneo. Es otro gol más que se suma”, destacó Rodríguez.

El atacante ingresó de cambio y entiende que actualmente ese es su rol, pero eso no le impide aportar.

“Creo que estoy preparado para cualquier situación en Saprissa. Tengo muchos años aquí, he jugado con todos los entrenadores como titular y desde la banca porque siempre he trabajado. Si no estoy en el once, trato de estar preparado al máximo para cuando me toque entrar. Y si me toca empezar de inicio, voy a hacer todo lo que me corresponde para ayudar al equipo”, añadió.

“Me gusta hablarles a mis compañeros porque a veces uno desde afuera ve cosas que tal vez ellos no pueden observar. Soy intenso, les grito siempre para ver en qué puedo ayudar. Siempre con la mentalidad positiva para entrar a hacer lo que me corresponde y, gracias a Dios, se dio la situación del penal y la bola entró”, afirmó.

En el caso del gol de este sábado en Tibás, su cobro desde los once pasos fue tocado por Washington Ortega.

“Cuando Washington la toca, creo que tuve un poco más de calma porque la bola venía hacia donde yo estaba. Siempre está ese nerviosismo, pero por dicha entró como fuera”, concluyó.