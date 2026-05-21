Ariel Rodríguez y Mariano Torres: Dos renovaciones en el aire para el saprissismo

Los dos son referentes del club. Uno es capitán, el otro goleador. Ambos ya entrados en edad, Mariano Torres tiene 39 años, Ariel Rodríguez 36. A los dos se les termina contrato y por el momento no hay un anuncio oficial sobre qué pasará con ambos.

Ambos tienen situaciones diferentes en su presente. Ariel es goleador y tuvo un buen semestre en goles, Mariano estuvo marcado por la expulsión en Puntarenas que lo dejó afuera tres partidos claves.

Rodríguez jugó 21 partidos en el Clausura, 461 minutos; marcó seis goles y dio una asistencia. En Torneo de Copa disputó cinco encuentros, 272 minutos y concretó seis goles.

Está a 14 goles de convertirse en el máximo anotador en la historia del club, a 14 de igualar a Evaristo Coronado (164).

Aún no hay acuerdo, pese a que sí hay conversaciones en curso.

En cuanto a Mariano, el argentino estuvo en 16 compromisos, 1.395 minutos; celebró cuatro goles y brindó seis asistencias. En Copa estuvo en tres presentaciones, 160 minutos; decretó un tanto y colaboró con tres asistencias.

Con Mariano también hay conversaciones en curso sobre evaluar el futuro tanto de él como el del club.

De momento, como en toda negociación ninguna de las partes ha cerrado la puerta si no que buscan encontrar lo mejor para todos.