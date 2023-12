Ariel Rodríguez y el mensaje directo a Jafet Soto

Esta vez, el goleador morado no se contuvo y mandó un mensaje directo al técnico y presidente, Jafet Soto.

“Tamal y cafecito sin medalla no sabe igual. Tricampeones”, se leyó en la camiseta de Rodríguez, esto en referencia a una frase que emitió Soto el pasado fin de semana tras eliminar a la Liga de la fase final.

Para Rodríguez fue un gran torneo, pues terminó con 11 anotaciones en el certamen, eso sí no pudo disputar la final debido a que hace poco venía recuperándose de una lesión y no estuvo al 100%, por lo que Vladimir Quesada no decidió colocarlo para el juego de este domingo.