Ariel Rodríguez sobre Saprissa: “Es obvio que yo quiero estar acá”

El delantero de Saprissa, Ariel Rodríguez, tiene cinco goles en el Torneo de Copa. Este martes le anotó a Liberia en el empate 1-1 por la ida de la semifinal. En el Clausura suma tres tantos, todo esto en pocos minutos en el terreno de juego.

Estos buenos números en ataque, para alguien que no contabiliza muchos minutos en cancha, llegan mientras el atacante espera poder renovar con los tibaseños.

“Todo mundo sabe lo que significa Saprissa para mí y es obvio que yo quiero estar acá, pero eso no depende de mí”, explicó el goleador.

Rodríguez está tranquilo con su actuar y cómo trabaja durante la semana: “Yo trabajo, estoy tranquilo, sé que he hecho lo máximo que puedo y lo que me corresponde, me he cuidado y me siento bien”.

El veterano, quien ha ganado múltiples trofeos con Saprissa, entiende que se encuentra en un punto en su carrera donde se le piden cosas distintas.

También está al tanto de la importancia de poder cumplir cada vez que es llamado al terreno de juego.

“Lo que te da la confianza son los minutos. La competencia acá es muy fuerte, me preparo para estar listo cuando corresponde, ya sea el torneo de Copa o el torneo nacional, a pesar de no tener muchos minutos. Eso no es un problema porque asumo el rol y lo hago con la responsabilidad del caso”, concluyó.

Rodríguez parece tener todas las fichas para este domingo volver a saltar como titular en el juego de vuelta ante los liberianos.