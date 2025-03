Ariel Rodríguez se convirtió en el segundo mejor goleador del Saprissa en la historia

El delantero morado Ariel Rodríguez tuvo una tarde especial este domingo al convertirse en el segundo máximo anotador del Saprissa en su historia.

Rodríguez marcó un doblete en la victoria de 3-0 ante San Carlos y que significó el debut del técnico Paulo Wanchope en el banquillo.

Según datos del periodista y estadígrafo, Christian Sandoval, con sus dos goles, Rodríguez llegó a 109 goles con la camiseta morada, superando en uno a Édgar Marín.

Solo está por debajo de Evaristo Coronado con 148 anotaciones.

“Lo más importante es ganar, obviamente me da felicidad anotar, pero lo más importante es el grupo y eso me llena de satisfacción.

“Feliz de eso se trata, al final es mi trabajo y nada, también tengo que felicitarme, no quiero sonar mal, pero yo sé lo que he trabajado y me ha esforzado para superar a jugadores top que están ahí”, mencionó Rodríguez a Teletica Deportes.