Ariel Rodríguez se acerca a los 100 goles con el Saprissa

“Mi sueño siempre fue jugar en Saprissa, pero a mí se me presentó una oportunidad buena afuera en lo cultural y económico, por eso me fui, no sé cuántos goles tendría ahora de haberme quedado aquí.

“Hice todo para ir a un Mundial y al final no me tocó, pero me queda la satisfacción de pelear por un sueño que tal vez no era para mí, pero viajé por dos años no sé cuánta distancia por ir al Mundial y al final no se dio, perdí mi contrato por eso, pero no me arrepiento de nada”, reconoció el ariete.