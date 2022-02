Ariel Rodríguez repasa sus últimos meses entre sequía de goles y lesiones

Ariel Rodríguez no ha podido encontrar regularidad en Saprissa en los últimos meses. Lesiones musculares, golpes y la sequía goleadora le llegó al atacante de 32 años.

Rodríguez es un goleador comprobado, pero un gol en los últimos seis meses es reflejo de que los números no han acompañado al ariete.

Antes de su tanto frente a Guadalupe, el único registro de Ariel en las redes fue en agosto del año anterior contra Grecia, también para darle los tres puntos al equipo.

"Ya me siento el Ariel de antes, he pasado momentos difíciles por muchas lesiones, por dicha todo eso quedó atrás. Los goles dan confianza, yo siempre me he mantenido igual, cuando anoto o no. Soy fuerte mentalmente, nada me va a apagar, siempre voy hacia adelante. Tengo la fe en que vendrán mejores cosas", comentó el futbolista tras el desahogo que significó su anotación.