Ariel Rodríguez le sigue resolviendo a Saprissa en la segunda parte

Una vez más, Saprissa encontró respuestas en el banquillo. Este domingo, con el marcador 1-0 en contra en casa de Liberia, el llamado fue para Ariel Rodríguez.

Una vez más, el atacante respondió y con su tanto al minuto 64 le permite a los tibaseños jugar la vuelta en casa con la serie abierta.

Rodríguez se encuentra empatado con su compañero de línea, Tomás Rodríguez. Ambos tienen cinco goles, con la diferencia de que el panameño suma 1.301 minutos y Ariel 431.

El domingo, en el Edgardo Baltodano, una vez más Rodríguez demostró su importancia para los morados.

Además del gol de ayer, le hizo uno más a Guadalupe, uno a Alajuelense, otro a Liberia y uno a Puntarenas. Todos en la segunda mitad del partido y en cada una de esas ocasiones entrando de cambio.

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Al aporte en el Clausura 2026, hay que sumar que Rodríguez marcó seis tantos en el Torneo de Copa para redondear, hasta el momento, un semestre con 11 dianas.

También es claro quién es su principal víctima: Liberia. Además de las dos anotaciones por el torneo, le hizo un par más en la Copa.

Ariel está cerca de renovar con Saprissa y sigue persiguiendo récords con los morados.

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Juega menos de la mitad de los minutos de los demás jugadores de ataque de #Saprissa y sigue siendo a sus casi 37 años el jugador más determinante de los morados en ofensiva.

El incansable @ArayRod18 sigue sumando goles y marcas para Saprissa. 134 goles en 1ª división, 120 con DS — Christian Sandoval (@c_sandovalp) May 3, 2026

Ahora queda la duda si Hernán Medford se decantará por Ariel en la titular, tratando de sellar su boleto a la final de fase.

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