Arbitraje de la final: Gol anulado fue el principal yerro de Juan Gabriel Calderón

“La jugada que generó más polémica fue el gol anulado al Saprissa, donde hubo un supuesto fuera de juego, es una jugada rápida y apremiante, mucho tumulto, el árbitro asistente me parece que se equivocó, pero no influyó en el resultado final, no hace mella en el trabajo, el error vino de Osvaldo Luna”, indicó Portocarrero.