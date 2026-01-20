Apenas comienza a carburar el torneo y ya Vladimir Quesada vive su primera crisis

Dos fechas y el panorama en el Saprissa no es cómodo.

Los morados no saben lo que es ganar merced a un empate y una derrota ante Puntarenas FC y Herediano, respectivamente.

Pero el principal señalado no es otro que Vladimir Quesada.

El técnico comienza la campaña en medio de cuestionamientos no solo por el arranque, sino también por no conseguir el título 41.

Ya es un año y medio de sequía para los morados y eso hace más espeso el transitar de Quesada y su equipo de trabajo de ahí que la afición le pase factura por algunas decisiones, como por ejemplo, no usar a los extranjeros Bancy Hernández y Tomás Rodríguez de entrada ante Puntarenas FC, cuando toda la directiva hizo el esfuerzo para que estuvieran listos.

Además, también le llovieron críticas tras otra vez perder ante Herediano en Santa Bárbara, una cancha donde nunca han ganado desde que el Team juega ahí.

Dura visita en Grecia.

Saprissa visitará este jueves el nuevo estadio Puente Piedra en Grecia con la consigna de ganar.

Una derrota le complicaría de más la andanza al estratega, incluso algunos hasta aseguran que Vladimir se juega el puesto.

En esta tercera etapa, al frente de los morados suma 150 días, para 21 partidos con 10 victorias, seis empates y cinco derrotas para un 57% de rendimiento.

“Independientemente de los rivales, para nosotros siempre es complicado, con todo el respeto, y no lo dije yo, sino el anterior técnico que estuvo en mi lugar. Siempre estos equipos van a jugar contra Saprissa con su mejor versión. Siempre quieren complicarnos las cosas, pero también es complicado para ellos enfrentar a Saprissa”, explicó el técnico el sábado anterior tras la derrota ante Herediano.

Todo esto ocurre mientras en redes sociales ya son varios usuarios los que piden la salida del estratega.

Pero en la acera de frente la situación no cambia mucho. Los albinegros están urgidos de una victoria para salir de los últimos lugares.

Sporting llega al partido empatado en puntos (16) con San Carlos y Guadalupe FC en el fondo de la tabla acumulada.

Este vital partido para los futuros de ambos equipo será este jueves 22 de enero a las 8 p. m.



