Ángel Catalina tras sanción: "Lo único que pregunté al árbitro es por qué había expulsado a Guzmán"

El gerente deportivo del Saprissa, Ángel Catalina dio su versión con los diferentes medios sobre la sanción de tres partidos recibida tras reclamar a los árbitros en una zona de cerrado acceso el pasado miércoles tras la derrota ante el Herediano.

Precisamente, estas protestas le costaron una sanción de tres partidos de expulsión.

A criterio de Catalina, se siente bien y con la conciencia tranquila, pues no insultó a nadie.

“Tengo la conciencia tranquila de no haber faltado el respeto a nadie, de no haber hecho nada inadecuado. Bueno, más allá de quizás estar en una zona que no, que no era transitable, pero lo único es que le pregunto al árbitro porque había expulsado a David Guzmán, que no lo había visto en directo y era preguntarle, simplemente porque lo había expulsado”, mencionó el gerente a los micrófonos de Teletica Radio.

A Catalina se le cuestionó el por qué bajó al camerino de los árbitros a reclamarles, algo que es completamente prohibido para un directivo.

“Igual habrá un malentendido, yo le pido permiso a Warner Acuña quién es él que me acompaña, él entra delante de mí y yo entro porque veo muy nervioso a Juan Gabriel Calderón (árbitro) y digo voy a ofrecerle disculpas si en algo lo he incomodado y entonces don Waner Acuña me dice que abandone el vestuario y esa es toda la situación, o sea, que tranquilo pues en ningún momento le falté al respeto insisto”, añadió en la previa al duelo ante Santos.

Catalina expresó que asume la responsabilidad de los actos y acepta la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

“A mí no me sorprende, yo respeto las decisiones de los árbitros, respeto lo que ponga el árbitro. A don Gabriel (Calderón) lo respeto profundamente luego, incluso, después del partido, estuve hablando con él allí tranquilamente una tercera vez y sin problemas”, sentenció.