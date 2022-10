Andy Reyes: "Lo seguiré intentando cada vez más, así falle otras mil veces"

11 de octubre de 2022, 8:46 AM

El atacante de Saprissa, Andy Reyes, publicó una historia en su Instagram, en la que hace referencia a la acción que falló en el clásico del pasado sábado en el Morera Soto.

Recién ingresó de cambio, en el segundo tiempo, Reyes tuvo un mano a mano con Leonel Moreira, pero su disparo fue fácilmente controlado por el guardameta manudo.

"Podré ser el más malo para muchos o no ser del agrado, voy a fallar mil veces, así como usted falla en su trabajo o en el día a día, pero de algo que sí estoy seguro y es que no me voy a rendir por nada del mundo", comentó Reyes en su publicación.