Andrey Soto llega al Deportivo Saprissa y Ariel renueva con los morados

El Deportivo Saprissa anunció este martes su primer fichaje para el Apertura 2026. Se trata de Andrey Soto, quien firmó un contrato de dos años con los tibaseños.

También dieron a conocer que Ariel Rodriguez extendió su vínculo con el equipo.

Soto llega proveniente de Pérez Zeledón, y el joven de 23 años ha pasado por San Carlos, Herediano y los Guerreros del Sur.

Soto ha formado parte de las selecciones sub-15, sub-17, sub-19 y sub-20, además de haber sido convocado a la Mayor.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Andrey Soto al club más ganador de Centroamérica y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera”, detallaron los morados.

Sobre Ariel informaron que el contrato se extiende por dos torneos cortos.

“Actualmente, el goleador saprissista posee 150 goles con nuestro club luego de 436 juegos disputados. Con esta renovación, Ariel Rodríguez continuará ampliando su legado como uno de los grandes referentes de nuestra institución, defendiendo con orgullo y compromiso los colores del Deportivo Saprissa”, concluyeron los morados.