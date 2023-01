Álvaro Zamora se ilusiona con salir hacia el fútbol europeo

Tras haber anotar un doblete en el inicio del Clausura 2023, Álvaro Zamora habló sobre cómo maneja la posibilidad de salir al fútbol exterior. Pese a que maneja ofertas de Europa y América, no se desespera por salir del club morado.

El volante morado conversó tras finalizar el partido contra Guanacasteca y afirmó estar enfocado en el trabajo con el Saprissa. Todo lo deja en manos de su representante, aunque no descartó una salida del club en las próximas semanas.

“Apunto a Europa, sinceramente es mi prioridad. Sí hubo bastantes ofertas y todavía se sigue charlando con algunos equipos. Yo nada más me concentro en trabajar, entrenar, hacerlo bien y trabajar”, manifestó Zamora en Teletica Radio.

“Me lo tomo con ilusión paro tampoco me meto en ese trabajo, no es mío. Si una opción clara llega, la tomaré a conciencia y si me toca quedarme lo hago con alegría e ilusión que acá estoy muy bien”, añadió.