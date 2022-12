Álvaro Zamora recibió oferta formal de Turquía, pero se mantendrá en Saprissa

15 de diciembre de 2022, 11:34 AM

Zamora disputó entró al minuto 61 del partido ante España (7-0) y no participó más en el torneo de Qatar.

Sí, ofertas formales otras no hemos recibido, por lo menos yo, con Saprissa han preguntado condiciones, a mí también me han preguntado de México, MLS, Portugal, Bélgica, pero ofertas formales no.