Allan Alemán revela cómo le arrebató a la Liga a Kenay Myrie

El exfutbolista Allan Alemán reveló en el programa La Platea cómo llevó a Kenay Myrie a Saprissa tras salir de las ligas menores de Alajuelense en búsqueda de una oportunidad real.



"Cuando yo lo vi jugaba en la Liga le estaba costando porque era muy pequeñito.. Si usted es visor en un equipo y ve al papá y al tío de él que miden 1.90 mts sabe que en algún momento se estiran. Él tenía cosas distintas", comentó Alemán.

Ante esto, Alemán llegó a un entrenamiento de la Sub-17 de los morados y habló sobre Myrie.

"Yo llegué a un entrenamiento y hablé con Roy Myers y Juan Luis (se me olvida el apellido)", añadió.

Además, a Alemán le consultaron sobre la incidencia de Sergio Gila, gerente deportivo morado, en la llegada de Kenay.

"No, yo fui el que lo llevé, yo le dije a ellos, tengo unos gemelitos que son distintos y Roy me dijo: 'Tráigalos'. Yo le dije que necesitaba 'esto, esto y esto', y me dijeron que los trajera", concluyó Alemán.