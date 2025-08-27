EN VIVO
Deportivo Saprissa

Alineaciones: Saprissa y Cartaginés se juegan la vida en Copa Centroamericana

Los morados y los brumosos tienen partidos claves esta noche.

Por Daniel Jiménez |26 de agosto de 2025, 19:28 PM

Saprissa y Cartaginés se juegan la vida en Copa Centroamericana. 

Los morados enfrentan al Motagua de Honduras y los brumosos al Independiente de Panamá.

Estas son las alineaciones del juego Saprissa vs. Motagua:

Estas son las alineaciones del juego Cartaginés vs. Independiente:

Grupo C

Motagua: 3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos.
Independiente: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
Saprissa: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
Cartaginés: 3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos.
Verdes: 4 partidos, diferencia de gol -13, 0 puntos.
Última fecha (26 de agosto, 8 p. m.)

Cartaginés vs Independiente
Saprissa vs Motagua

Análisis: Grupo muy cerrado. Motagua clasifica con un empate. Saprissa solo ganando se asegura el boleto e Independiente dependen de su resultado directo y del marcador entre sí. Cartaginés con la victoria clasifica sin importar cualquier otro marcador con el empate queda fuera. Verdes eliminado.

