Alineaciones: Saprissa y Cartaginés se juegan la vida en Copa Centroamericana
Los morados y los brumosos tienen partidos claves esta noche.
Saprissa y Cartaginés se juegan la vida en Copa Centroamericana.
Los morados enfrentan al Motagua de Honduras y los brumosos al Independiente de Panamá.
Estas son las alineaciones del juego Saprissa vs. Motagua:
¡Lista la alineación de Saprissa para esta noche!@SnacksYummies pic.twitter.com/GRkMqwENmd— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025
¡El XI de Motagua que visita Costa Rica!@SnacksYummies pic.twitter.com/oH3riOs024— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025
Estas son las alineaciones del juego Cartaginés vs. Independiente:
El XI de Cartaginés listo para recibir a Independiente.@SnacksYummies pic.twitter.com/38BwPlozCs— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025
Grupo C
Motagua: 3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos.
Independiente: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
Saprissa: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.
Cartaginés: 3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos.
Verdes: 4 partidos, diferencia de gol -13, 0 puntos.
Última fecha (26 de agosto, 8 p. m.)
Cartaginés vs Independiente
Saprissa vs Motagua
Análisis: Grupo muy cerrado. Motagua clasifica con un empate. Saprissa solo ganando se asegura el boleto e Independiente dependen de su resultado directo y del marcador entre sí. Cartaginés con la victoria clasifica sin importar cualquier otro marcador con el empate queda fuera. Verdes eliminado.