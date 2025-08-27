Alineaciones: Saprissa y Cartaginés se juegan la vida en Copa Centroamericana

Saprissa y Cartaginés se juegan la vida en Copa Centroamericana.

Los morados enfrentan al Motagua de Honduras y los brumosos al Independiente de Panamá.

Estas son las alineaciones del juego Saprissa vs. Motagua:

¡Lista la alineación de Saprissa para esta noche!@SnacksYummies pic.twitter.com/GRkMqwENmd — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025

¡El XI de Motagua que visita Costa Rica!@SnacksYummies pic.twitter.com/oH3riOs024 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025

Estas son las alineaciones del juego Cartaginés vs. Independiente:

El XI de Cartaginés listo para recibir a Independiente.@SnacksYummies pic.twitter.com/38BwPlozCs — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025

Grupo C



Motagua: 3 partidos, diferencia de gol +4, 7 puntos.

Independiente: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.

Saprissa: 3 partidos, diferencia de gol +2, 6 puntos.

Cartaginés: 3 partidos, diferencia de gol +5, 4 puntos.

Verdes: 4 partidos, diferencia de gol -13, 0 puntos.

Última fecha (26 de agosto, 8 p. m.)



Cartaginés vs Independiente

Saprissa vs Motagua

Análisis: Grupo muy cerrado. Motagua clasifica con un empate. Saprissa solo ganando se asegura el boleto e Independiente dependen de su resultado directo y del marcador entre sí. Cartaginés con la victoria clasifica sin importar cualquier otro marcador con el empate queda fuera. Verdes eliminado.

