Alineaciones: Estos son los titulares de Óscar Ramírez y Hernán Medford

Luego de mucha incertidumbre, los técnicos Óscar Ramírez y Hernán Medford soltaron sus cartas para el clásico nacional.

Así alinean Alajuelense y Saprissa para el juego de este domingo a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

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Este juego es determinante en el cierre del campeonato, especialmente para las aspiraciones de seguir con vida en el torneo para los actuales campeones nacionales.

Los alajuelenses pujan por el cuarto lugar con el Cartaginés y gran parte de lo suceda en este partido marcará el rumbo previo a las dos fechas restantes de fase regular.