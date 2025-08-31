Alineaciones: Así salen Saprissa y Alajuelense para el clásico nacional

El clásico nacional se juega este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa y los técnicos Vladimir Quesada y Óscar Ramírez ya dieron a conocer a sus titulares:

📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨



❗️Aarón Suárez y Diego Campos presentan sobrecargas musculares.



🐸 @kolbi_cr

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros tiene la posibilidad de debutar con la Liga, pues está en el banquillo.



Este clásico es de realidades distintas: los morados pretenden salir adelante tras la eliminación de Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras, mientras que la Liga sí pudo avanzar de ronda en el torneo internacional.

A nivel de campeonato nacional, la S marcha en el segundo lugar con 10 puntos en cinco presentaciones, mientras la Liga es sexta con siete unidades. Eso sí, el equipo de Óscar Ramírez con un partido menos.

