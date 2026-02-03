Alemán sobre Medford: "Tiene un aura distinta a muchas personas que han pasado últimamente por el club"

Pasaron 20 años para que Hernán Medford regresara al banquillo de Saprissa. Su presentación será este martes. Uno de los jugadores que más dirigió Hernán fue Allan Alemán.

El exfutbolista brindó su pensamiento sobre el retorno de Medford durante el programa La Platea de TDMAS.

"Yo la verdad en lo personal, yo dije que sería bonito (el regreso de Hernán), yo lo promocionó, le tengo mucho cariño, sé que es un entrenador super ganador, tiene un aura distinta a muchas personas que han pasado últimamente por el club", comentó Alemán.

Incluso, el comentarista del programa indicó que El Pelícano tenía las condiciones ideales para manejar el camerino morado.

"Sé que tiene el carácter para poder manejar el camerino, por más que digan de Vladimir, de Chope, no tienen el temperamento, jerarquía, ni muchas cosas dentro de un camerino como Hernán, espero que le vaya muy bien, me alegré mucho verlo en Saprissa. Verlo en Herediano, en otros clubes en esos países a uno le da igual, pero verlo después de 20 años...", añadió.

Por último, Alemán recordó que Medford "ya conoce qué es Saprissa".