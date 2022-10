¿Alcanzará Herediano los 30 títulos de la Liga? "Alajuelense no está metido en el baile"

Por Daniel Jiménez | 16 de octubre de 2022, 12:45 PM

El técnico de Herediano, Hernán Medford, siempre muestra un verbo bastante picante en conferencia de prensa. La de anoche, tras lograr el boleto a la final de fase, no fue la excepción.

Eso sí, fue muy hábil cuando se le consultó si piensa que si logra este título, el Team alcanzaría ala Liga con 30 títulos.

"Esa parte no la pienso de alcanzar a Alajuelense, pero yo estoy centrado, Alajuelense no está metido en el baile, ni hablar de un equipo que no está aquí, es respetar a una institución", contestó Medford.



El Pelícano fue enfático al decir que respeta a la Liga, pero que por eso mismo no puede hablar de un club que quedó eliminado y ya no está en competencia por el cetro.

Para verdades el tiempo... si el Team logra ganar la final de fase frente al Saprissa igualará a la Liga con 30 cetros.

Aunque si los morados fuerzan a una gran final, de igual manera, los florenses también tienen otra oportunidad para bañarse en gloria e igualar en campeonatos nacionales a los rojinegros.

