Alajuelense y Saprissa reeditan una rivalidad histórica en finales de segunda ronda

La rivalidad entre Alajuelense y Saprissa ha marcado capítulos decisivos en la historia del fútbol tico, especialmente cuando ambos equipos se han enfrentado en finales de segunda ronda.

A lo largo de los años, estos duelos han definido campeonatos y han reafirmado la hegemonía de los dos clubes más laureados del país.

Según datos de Christian Sandoval, director de Teletica Radio, esta será el décimo enfrentamiento entre rojinegros y morados en segunda fase.

Saprissa se ha impuesto en cinco ocasiones; mientras que la Liga en cuatro.

El primer antecedente de este tipo se remonta a la temporada 1993-94, cuando Saprissa se impuso en la final de la segunda fase. Un año más tarde, en la campaña 1994-95, fue Alajuelense quien logró equilibrar la balanza al quedarse con la serie decisiva, confirmando la intensidad de un clásico que apenas comenzaba a consolidarse en estas instancias.

La alternancia continuó en los años siguientes. En la temporada 1996-97, el Monstruo volvió a celebrar, mientras que en el Apertura 1997, la Liga respondió con un nuevo triunfo en una final directa ante su máximo rival. Estos enfrentamientos cimentaron una rivalidad que trascendió generaciones.

Ya en la era reciente, Saprissa se adueñó de la final de Clausura 2020 y repitió en el Apertura 2021, ampliando su ventaja histórica. Sin embargo, Alajuelense volvió a golpear en el Clausura 2023, demostrando que la paridad sigue siendo una constante cuando ambos clubes se cruzan en estas definiciones.

El último capítulo disputado fue el Clausura 2024, con victoria nuevamente para Saprissa, antes de que Alajuelense respondiera en el Clausura 2025, dejando el balance histórico en cinco triunfos para Saprissa y cuatro para Alajuelense.

Con el Apertura 2025 aún por definirse, el clásico nacional se prepara para escribir una nueva página en una rivalidad que sigue más viva que nunca.





