Alajuelense y Saprissa empatan 1-1 tras 45 minutos

El pitazo que puso fin a la primera parte del partido entre Alajuelense y Saprissa dejó las cosas igual que al inicio, ya que los equipos empatan 1-1 y la serie se definirá en la segunda mitad.

Los rojinegros han sido superiores a la visita, pero no pudieron sentenciar y la paridad es lo que marca el tanteador.

El 1-0 a favor de los rojinegros lo marcó el mexicano Ronaldo Cisneros al minuto 26 con un cabezazo que no tuvo respuesta de Esteban Alvarado.

El descuento cayó en tiempo de reposición tras una espectacular chilena de Kenay Myrie.

El partido llegará a la segunda parte abierto para ambos. ¿Llegará la 31 o habrá gran final?