Alajuelense sorprende a Saprissa tras 45 minutos

Los primeros 45 minutos de la final de fase entre Saprissa y Alajuelense se saldaron con un 1-2 a favor de los rojinegros.

Los morados salieron, empujados por su público, con un ímpetu que les permitió encerrar a los erizos en su área, pero no encontraron la profundidad necesaria para ser contundentes en el área rival.

Saprissa lo intentó una y otra vez, pero los dirigidos por Óscar Ramírez parecía que se iba a ir al descanso con un cero en el tanteador.

Con el minuto 45 ya cumplido apareció Orlando Sinclair al 48' y la Cueva explotó, aunque al 51' Kenyel Michel empató con un golazo.

Allí apareció otra Liga y Alejandro Bran anotó ayudado por un yerro de Esteban Alvarado al 56'.

Un hecho importante que hay que reportar en esta inicial fue la salida de Óscar Duarte, quien sufrió una lesión.