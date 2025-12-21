Alajuelense-Saprissa: siga acá las acciones y conozca todos los detalles de la final
Manudos y morados empataron 2-2 el miércoles anterior en Tibás.
Este sábado, a las 7 de la noche, Alajuelense recibe a Saprissa en el juego de vuelta de la final de fase del Apertura 2025.
Los equipos empataron 2-2 en la ida y, para desempatar, el gol de visita no cuenta. De mantenerse la paridad, los equipos jugarán dos tiempos extra e irán a lanzamientos desde el punto penal, de ser necesario.
Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/
Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025
Estadio: Alejandro Morera Soto
Hora: 7 p. m.
Uniformes:
Alajuelense: Camiseta rojinegra a rayas verticales, pantaloneta blanca y medias rojinegras.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias celestes.
Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias cremas con bordes y logos morados.
Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias moradas con bordes naranjas.
Árbitros FCRF:
Central: David Gómez
Asistente 1: Danny Sojo
Asistente 2: Osvaldo Luna
Cuarto: Pablo Camacho
Quinto: Carlos Fernández
VAR: Steven Madrigal
AVAR: Anthony Bravo