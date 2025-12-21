Alajuelense-Saprissa: siga acá las acciones y conozca todos los detalles de la final

Este sábado, a las 7 de la noche, Alajuelense recibe a Saprissa en el juego de vuelta de la final de fase del Apertura 2025.

Los equipos empataron 2-2 en la ida y, para desempatar, el gol de visita no cuenta. De mantenerse la paridad, los equipos jugarán dos tiempos extra e irán a lanzamientos desde el punto penal, de ser necesario.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/

Fecha: Sábado 20 de diciembre de 2025

Estadio: Alejandro Morera Soto

Hora: 7 p. m.

Uniformes:

Alajuelense: Camiseta rojinegra a rayas verticales, pantaloneta blanca y medias rojinegras.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias celestes.

Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias cremas con bordes y logos morados.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias moradas con bordes naranjas.

Árbitros FCRF:

Central: David Gómez

Asistente 1: Danny Sojo

Asistente 2: Osvaldo Luna

Cuarto: Pablo Camacho

Quinto: Carlos Fernández

VAR: Steven Madrigal

AVAR: Anthony Bravo