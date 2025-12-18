Alajuelense apuesta a su fortaleza como local

Este sábado se definirá si Alajuelense alza en casa la 31 o si Saprissa logra extender a una gran final la definición de fase del Apertura 2025.

Los manudos han demostrado ser un equipo sólido en el Morera Soto, mientras que los tibaseños no han tenido el mismo rendimiento lejos de casa.

En el torneo local, Alajuelense suma siete triunfos, una derrota (ante Herediano) y dos empates (ante Cartaginés y Puntarenas) cuando actúa como local.

Para los morados, la campaña como visitantes en este semestre registra cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas.

Mientras que los manudos han anotado 17 veces en el Morera Soto, solo han recibido cinco tantos: dos de Pérez Zeledón, dos de Puntarenas y uno de Herediano.

Saprissa ha logrado vulnerar el marco contrario en 14 ocasiones jugando de visita, pero ha recibido 15 anotaciones.

El partido de vuelta está pactado para este sábado a las 8 p. m. y el gol de visita no es factor de desempate, tras el empate 2-2 del pasado miércoles en el Ricardo Saprissa.