Al ritmo de Neymar y CR7: Bancy Hernández celebra sus primeros goles con Saprissa
El nicaragüense le dio la victoria al Saprissa ante Guadalupe FC.
El nicaragüense Bancy Hernández fue el gran héroe de la victoria del Saprissa ante Guadalupe FC al marcar un doblete y estrenarse así en las redes moradas.
El atacante, de 25 años, anotó sus primeros dos tantos tras nueve partidos disputados en el Clausura y los festejó a lo grande con dos peculiares festejos.
Tras el primer gol, corrió a una esquina y realizó el típico festejo de Cristiano Ronaldo, con todo y salto.
Para el segundo, cambió la dinámica tres minutos después y esta vez fue al mismo lugar, pero aplicó un bailecito que muchos asociaron con Vinicius Jr, pero más tarde el propio pinolero lo aclaró a Teletica Deportes.
“Es un jugador que admiro toda la vida y es un referente para mí que siempre he visto, y lo del baile también, pero por Neymar”, aseguró entre risas.
Hernández es el tercer nicaragüense que juega con el Saprissa tras Yader Valladares y Byron Bonilla.
Cabe resaltar que Óscar Duarte nació en Nicaragua, pero ya tiene la nacionalidad costarricense.
“Muy feliz por el gol, pero siempre dar las gracias a Dios, por la oportunidad y fue muy importante poder marcar y aportar un granito de arena en la victoria del equipo”, destacó.
Saprissa se encuentra a un solo punto del primer lugar de la clasificación y suma ya cinco partidos sin perder en la era Hernán Medford.