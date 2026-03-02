Al ritmo de Neymar y CR7: Bancy Hernández celebra sus primeros goles con Saprissa

El nicaragüense Bancy Hernández fue el gran héroe de la victoria del Saprissa ante Guadalupe FC al marcar un doblete y estrenarse así en las redes moradas.

El atacante, de 25 años, anotó sus primeros dos tantos tras nueve partidos disputados en el Clausura y los festejó a lo grande con dos peculiares festejos.

Tras el primer gol, corrió a una esquina y realizó el típico festejo de Cristiano Ronaldo, con todo y salto.

Para el segundo, cambió la dinámica tres minutos después y esta vez fue al mismo lugar, pero aplicó un bailecito que muchos asociaron con Vinicius Jr, pero más tarde el propio pinolero lo aclaró a Teletica Deportes.

“Es un jugador que admiro toda la vida y es un referente para mí que siempre he visto, y lo del baile también, pero por Neymar”, aseguró entre risas.

Hernández es el tercer nicaragüense que juega con el Saprissa tras Yader Valladares y Byron Bonilla.

Cabe resaltar que Óscar Duarte nació en Nicaragua, pero ya tiene la nacionalidad costarricense.

“Muy feliz por el gol, pero siempre dar las gracias a Dios, por la oportunidad y fue muy importante poder marcar y aportar un granito de arena en la victoria del equipo”, destacó.

Saprissa se encuentra a un solo punto del primer lugar de la clasificación y suma ya cinco partidos sin perder en la era Hernán Medford.



