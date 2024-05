Agente de Javon y Paradela: "La gente criticaba, pero para mí no es sorpresa lo que están haciendo"

La dupla Luis Paradela-Javon East se ha convertido en una pieza vital para Saprissa pudiera llegar a la cima en el cierre del torneo.

Simone Ghirlanda, agente de ambos jugadores, conversó con Teletica.com sobre el papel de ambos futbolistas en la actual temporada.

Paradela ha marcado ocho goles en 21 partidos, mientras Javon ha concretado en siete oportunidades en 19 presentaciones.

"El formato del torneo lo conocen bien, no necesariamente hay empezar muy bien, sino terminar de buena manera. Todo lo que están haciendo está muy bien, pero no va a valer mucho si vienen a menos en la etapa final porque hay que disputar semifinales. Faltan varios partidos para no descuidar rendimiento", comentó Ghirlanda.

Además, el representante afirmó que aunque se les cuestionó al inicio, para él no es sorpresa el buen rendimiento de ambos en el terreno de juego.

"Es cuestión de acostumbrarse a un equipo, casi siempre la segunda temporada es mejor que la primera, especialmente en jugadores ofensivos para poder llegar a constancia de goles o asistencias. La gente criticaba al inicio, pero para mí no es sorpresa, yo no estoy sorprendido, es normal, solamente la gente que no sabe de este deporte está sorprendida. Si tú crees en el jugador y es bueno, no puede pensar que no sirve luego de una temporada, a veces se firman por tres años y en la segunda explotan", señaló.

Sobre Paradela afirmó que "en este torneo aumentó la cuota goles y por eso hay una mejoría". Por su parte, sobre Javon, indicó que "ha tenido torneos por encima de los 10 goles en el país y por eso aún puede mejorar esa marca en los partidos que restan del semestre".

Por último, se le preguntó si han despertado el interés de clubes en el extranjero.

"Clubes preguntan, pero el tener otro año de contrato significa pagar una transferencia, al final tienen 27 y 29 años y eso seguramente no ayuda, porque los clubes en Europa hacen eso por jugadores más jóvenes, pero sí clubes preguntan y cuando hay transferencia de por medio dicen que esperarán, eso no significa que Saprissa esté dispuesto a negociar, pero son pocos clubes que están dispuestos a pagar una transferencia, lo bueno de Paradela es que con el pasaporte español ya no cuenta como extranjero en Europa y estamos trabajando en esos mercados", concluyó.