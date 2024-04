¿Afectó a Waston la posible práctica de artes marciales? Esto dice el médico de Saprissa

“Te digo que lo que me dice me toma por sorpresa porque los jugadores tienen sus negocios, sé que Kendall tiene un gimnasio, no sé de qué tipo. En mi conocimiento no está que Kendall practique artes marciales y sobre todo por algo, don Sergio Gila, gerente deportivo, puede ser más explícito con esto, los contratos de los jugadores tienen cláusulas donde se les prohíbe practicar cualquier deporte extremo que pueda llevarlos a ellos a algún tipo de lesión”, respondió Campos.

“No sé si recuerdan a Neuer, se va a esquiar y se fractura, él tuvo consecuencias con su club. Aquí los jugadores tienen prohibiciones, no pueden montarse en cuadraciclo, canopy, andar en moto, no pueden hacer artes marciales. Incluso con tratamientos médicos no pueden hacer otros tratamientos sin el consentimiento del staff médico, por tema de doping y manejo de cargas. Por lo menos yo no he tenido conocimiento de práctica”, añadió.