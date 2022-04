Aarón Cruz: "No podemos tocar más fondo"

El portero de Saprissa, Aarón Cruz, fue autocrítico y aseguró que el vestuario está "golpeado" por los malos resutados de los últimos partidos.

Desde la óptica de Cruz, al equipo no le han salido las cosas y eso hace que toquen fondo en el camerino.

“Nos golpea, somos seres humanos, tenemos que saber llevar esas cosas. No podemos tirar todo porque tenemos posibilidades. Vienen partidos en los que tenemos que sumar de tres, no podemos tocar más fondo. Saprissa ha demostrado que se puede levantar”, comentó Cruz a Teletica Radio tras la goleada sufrida 4-1 ante San Carlos.

​Además, el portero prefirió no profundizar sobr eel nuevo cambio de entrenador, la destitución de Iñaki Alonso y los constantes movimientos en el banquillo morado.

“En eso no me meto, Iñaki trabajaba muy bien, no tengo queja. No pudimos respaldarlo con los resultados”, añadió.

Por último, afirmó que a lo interno del equipo prefieren no mencionar la palabra "crisis".

“Crisis o no, estamos pasando un mal momento del que tenemos que salir lo más rápido posible”, concluyó.



