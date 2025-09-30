A Warren Madrigal le bastaron 35 minutos para volver a la Selección Nacional

Una de las noticias más esperadas por el saprissista fue el retorno de Warren Madrigal, tras más de tres meses de lesión.

Pero más allá de las necesidades moradas, también su recuperación cayó en un momento de mucha urgencia para la Selección Nacional, de ahí que lo tomaran en cuenta para el microciclo de trabajo de cara a la vital doble fecha FIFA de la otra semana.

Pero, ¿está Warren Madrigal listo para asumir el reto de la Tricolor?



A criterio del técnico Miguel Herrera, Madrigal es una de las piezas clave y uno de los jugadores que quiere ver y sobre todo probar cómo están.

“No hay tiempo de observarlos en partidos, así que queremos verlos en entrenamientos. Lo primordial es eso”, justificó Herrera.

Warren apenas sumó 35 minutos disputados este domingo ante Cartaginés al ingresar de cambio al 64’ y se mostró bien físicamente, de hecho, fue clave a la hora de generar peligro en la portería brumosa.





“Me sentí como cuando debuté, el cariño de la gente y de toda la afición, me sentí muy bien. Soy una persona muy positiva y muy creyente de Dios, así que fue una prueba más y ya pasó, ahora esperar para recuperar el ritmo”, indicó el futbolista a Teletica Radio tras sus primeros minutos después de su lesión.



Su último partido se dio el pasado 16 de junio en la victoria 4-3 ante Surinam en Copa Oro, ahí sufrió una fractura de peroné de su pie izquierdo al minuto 13 que lo marginó de las canchas por más de tres meses.



“La verdad los primeros días estuve un poco cuestionando y preguntándome por qué pasan las cosas, pero ya luego hablo con Dios y él me dice que todo pasa por algo y que tengo que seguir trabajando.



“Mi círculo me acuerpó y me sirvió para estar tranquilo. Estuve un poco nervioso después de tanto tiempo sin jugar, pero ya después de que entré a la cancha, todo desapareció”, mencionó.

El volante ofensivo fue una pieza clave desde la llegada de Miguel Herrera a la Tricolor, de ahí que justifique su llamado al microciclo de trabajo, pese a escasos 35 minutos de juego.



Estas prácticas servirán para conocer cuál es el nivel real del futbolista, aunque su falta de ritmo competitivo podría llegar a pasarle factura, pues con la suspensión del torneo, no habrá más chance de verlo jugar, salvo los entrenamientos con La Sele.





