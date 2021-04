A Saprissa lo castigan fallos en el cambio generacional, según exmorados

El pésimo momento que vive el Saprissa no es cuestión de una mala decisión tomada en estos últimos meses, más bien era una bomba de tiempo que estalló en la cara a Roy Myers y Víctor Cordero este domingo.

Así lo analizan tres exfiguras moradas, quienes comparten que las malas decisiones administrativas y deportivas de los últimos años llevaron a que hoy el Saprissa no cuente con una camada de futbolistas que sostengan la columna vertebral del equipo y de ahí sumen 11 partidos sin ganar, el último una humillante goleada de 0-5 ante su archirrival Alajuelense.

Para el goleador Rolando Fonseca, las causas de la debacle morada están muy bien marcadas desde años atrás.

“Primero una mala estructura deportiva, dos la falta de un norte y tres, claudicación de su planilla, le falta mucha profundidad y cuando uno no tiene claro a lo que juega es muy difícil”, mencionó el hoy analista de Teletica Radio.

Fonseca cree que Saprissa se quedó muy corto a la hora de realizar fichajes y el reemplazo de algunas figuras quedó debiendo.

“Cuando Saprissa fue campeón de la 35 lo hizo con los cuatro jinetes: Venegas, Mariano, Barrantes y Bolaños. Qué pasa, que uno se va, no es reemplazado y con los tres es imposible, además, no veo a muchos de los jóvenes ocupando ese lugar o al menos poniéndose la camiseta de la institución”, añadió.

Por su parte, Benjamín Mayorga asegura que el Saprissa tiene un “hueco” generacional entre los 21 y 29 años lo que perjudica las opciones de cualquier técnico.

“Un equipo de fútbol llega un momento donde las grandes figuras envejecen y hay que hacer recambio. Si no hacés recambio a tiempo el fútbol se autocastiga.

“Cuando vez que Saprissa no tiene jugadores de 24 o 27 años hay de 19 y hasta los 30 y pico. Los veteranos impulsan, pero los que sostienen al equipo son jugadores intermedios, los que tienen esa dinámica de ir y venir”, indicó Mayorga.

“El Indio Mayorga” fue más allá y con algo de molestia aseguró que la directiva morada “no hizo los recambios bien” y es un equipo incompleto en ciertas posiciones.

“Saprissa solo aguanta 45 minutos y después del minuto 15 del segundo tiempo se cae.

“Si fuera el gerente deportivo yo inmediatamente llamo al presidente y digo, este equipo no tiene delanteros, no tiene laterales, el portero es regular, etc. El club no hizo recambios, está desfazado y no se pueden hacer cambios si no se contrata calidad”, añade.

Similar criterio tiene el exdelantero morado Allan Alemán, quien concuerda con el Mincho sobre la generación que se perdió en las filas tibaseñas.

“Es un problema que se viene arrastrando desde hace cinco o seis años, porque ahorita no tiene jóvenes desde los 22 hasta los 29 años. Deberíamos tener figuras de 24 años que serían la columna, pero no hay y eso se debe a las malas decisiones y mala administración”, mencionó.

Para Alemán se debe pedir cuentas a los anteriores gerentes deportivos y que expliquen qué falló a la hora de sacar esa camada de futbolistas sobre todo en la decisión de eliminar el equipo de segunda división pues le daba roce a los más jóvenes.

“¿A dónde está el proceso de los jugadores de 21 a 30 años? No sacaron jóvenes en esa época. Ese problema viene de más atrás, desde los directores de jugadores jóvenes. Obviamente también existieron malas contrataciones, malos procesos y este es el resultado”, manifestó el ariete.

Nuevo técnico obligado a reestructurar.

Los tres exfutbolistas morados coinciden también en que el nuevo entrenador del Saprissa tiene que llegar a hacer “una limpia” a la planilla y conocer bastante de la identidad y ADN del equipo.

“Ahorita lo más importante es corregir todo lo malo que se ha hecho. Tener una idea de juego clara, que conozca la institución y que no venga a comenzar de cero. Qué sepa cómo funciona el medio para tener un buen resultado a corto plazo y a la afición dar el mensaje y aceptar que se trabajó mal para comenzar a sanar”, mencionó Allan Alemán.

Fonseca aseguró que el estratega debe tener la fortaleza de sacar algunos futbolistas a los que les está quedando grande la camiseta morada.

“¿El problema es de técnico o jugadores? Queda la pregunta para Víctor Cordero. Pero a la gente le están dando atolillo con el dedo, Marco Herrera es la misma receta, ¿cuánto tiene de estar ahí en el Saprissa y ahora será el técnico interino?

“El nuevo estratega tiene que tener el poder y tener pantalones para quitar lo que ya no sirve”, explicó.

Finalmente, Mincho Mayorga hizo un llamado a que el problema no es solamente de técnico estuviera Myers o Centeno en el banquillo.

“Es un mal mayor. Vea desde Paté no se tienen delanteros. Myers fue valiente y todo, pero no pudo hacer muchas cosas, así que acá todos tienen la culpa y los jugadores… los jugadores deberían de dar parte de su salario a instituciones benéficas ahorita en pandemia porque su trabajo lo han hecho mal.

“El nuevo técnico debe tener un grandísimo conocimiento para atacar y defender, pero lo más importante es que tenga mano dura para sacar jugadores que ya no dan la talla”, concluyó.

Saprissa vive una de sus peores crisis deportivas al ubicarse en el sétimo lugar del Clausura 2021, fuera de puestos de clasificación. Haber cambiado dos veces de técnico tras perder de forma contundente los clásicos nacionales y sumar 11 partidos sin victoria.

En Saprissa la bomba explotó y ahora viene el proceso de señalar culpables.