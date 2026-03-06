A Medford le molesta jugar este domingo ante Herediano tras enfrentar a Sporting este jueves

El Deportivo Saprissa cayó en casa este jueves ante Sporting. El domingo se medirá, a las 5 p. m., con Herediano. El poco tiempo entre partidos molesta a Hernán Medford.

“Tenemos muy pocos días, no hay casi tiempo de analizar cosas porque son dos días nada más; 48 horas para un partido. Es increíble que este tipo de cosas no estén bien”, señaló el técnico de los morados.

Para “El Pelícano” no es excusa y asegura que trabajarán en buscar los puntos vulnerables de la propuesta de José Giacone y los rojiamarillos.

“Vamos a analizar el video de Heredia, a ver qué falencias tiene, qué virtudes tiene y qué estrategia tenemos que manejar contra este equipo que al final es el líder, es el que está haciendo las cosas bien”, comentó.

Al partido, los heredianos llegan en la cima con 22 puntos, mientras que Saprissa se ubica en la segunda casilla con 18 unidades.

Para Medford, el encuentro será de tensión, ya que hay mucho en juego.

“Creo que va a ser un partido parejo, como siempre son los partidos entre Saprissa y Herediano, y de buen fútbol. Esperamos que sea buen fútbol también, porque nos estamos jugando los dos muchas cosas. Ellos, obviamente, sumar más puntos para alejarse y nosotros sumar para acercarnos”, concluyó.