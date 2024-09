A Ariel Rodríguez el clásico le viene bien en el Morera Soto

Ariel Rodríguez volvió a anotar a Alajuelense una vez más en un clásico nacional.

El atacante fue ese jugador incómodo y un dolor de cabeza para los centrales Manjrekar James y Alexis Gamboa.

Y consiguió marcar su octavo gol en clásicos al anticipar a un Ian Lawrence que tuvo un mal partido y abrió de cabeza el marcador.

Curiosamente, de esos ocho goles, siete los ha conseguido en el Morera Soto, donde parece sentirse más cómodo.

“Creo que he metido muchos goles en todas partes, es mi trabajo... Es curioso que se me dé así, creo que tengo ocho goles en clásicos y solo uno fue en Saprissa. Me siento bien en este estadio, me gusta celebrar acá, es una cancha donde me siento cómodo”, indicó Rodríguez.