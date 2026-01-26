25 de diciembre fue clave: Las revelaciones de la venta de Kenay Myrie a Copenhague

Ya Kenay Myrie viste los colores del Copenhague de Dinamarca al tener su primera experiencia como legionario a sus 19 años.

El Deportivo Saprissa lo potenció y lo vendió en $1 millón.

Teletica.com conversó con Daniel Solís, el representante que estuvo detrás de la operación y reveló algunos detalles.

Solís reveló que el interés y el seguimiento del Copenhague en Kenay nació desde setiembre y que hubo dos momentos trascendentales. El primero: el gol de chilena en la final en el Morera. El segundo: una reunión el propio 25 de diciembre.

"El seguimiento viene desde hace como desde setiembre, un poquito más de cuatro meses. Una de las reuniones más importantes se dio en el mismo día de Navidad, que nos reunimos en la casa, en una videollamada con el club, le explicaron la identidad del club, la historia, eso fue 25 de diciembre a las 11 a. m. yo estaba en la casa de ellos", comentó Solís.

Solís recalcó que el interés no surge de un momento a otro. "Se venía siguiendo a Kenay desde hace tiempo, observando su evolución y su perfil. A partir de ciertas situaciones internas, como movimientos en la plantilla y algunas lesiones en su posición, el interés se vuelve más concreto".

Otro factor determinante fue el rendimiento de Kenay en las etapas finales y también su anotación de chilena en el Morera.

"En partidos de alta exigencia mostró personalidad y capacidad para marcar diferencia. De hecho, como dato curioso, cuando anotó el gol de chilena yo lo grité como loco; fue uno de esos momentos que confirmaban que el jugador estaba listo para dar el siguiente paso", añadió.

Para nadie es un secreto que Kenay contaba con otras opciones en distintos mercados, pero por qué se inclinaron por el fútbol danés: "Como empresa analizamos cada escenario con mucho cuidado. Creímos que este proyecto era el que mejor se alineaba con su etapa actual y con el desarrollo que buscamos para él a mediano y largo plazo".

"Creímos que una liga como la danesa, muy competitiva y formativa, y un club como FC Copenhagen, que compite de manera constante en torneos como la UEFA Champions League, representaba un entorno clave para su desarrollo, tanto en lo futbolístico como en lo profesional", citó.

Además, el agente indicó que desde el primer momento, "Saprissa mostró una postura muy profesional y abierta. Hubo claridad y apoyo durante todo el proceso". También agradeció el manejo de Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del Monstruo.

"El acompañamiento constante de sus padres, Roy y Pamela, fue clave; siempre estuvieron muy involucrados, informados y alineados con lo que consideramos mejor para su desarrollo personal y profesional".

Tampoco hay que dejar de lado la lesión que tuvo el mexicano Rodrigo Huescas, quien tuvo una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Eso también fue tomado en cuenta.

