Un año de deporte bajo la sombra del COVID-19

Hace un año en el país se daba a conocer el primer caso confirmado de COVID-19. El país se encaminaba hacia días de incertidumbre con un horizonte lleno de dudas.



El mundo del deporte iba por el mismo camino. Poco a poco los aficionados desaparecieron de las graderías, los balones dejaron de picar, las tenis a quedarse guardadas y las rutinas a ser cambiadas. La sombra del COVID cubría todo.

En Teletica.com conversamos con deportistas y dirigentes de varias disciplinas, que nos explicaron cómo han navegado en esta pandemia.

José Francisco Porras, Deportivo Saprissa

En estos 12 meses, ¿qué ha sido lo más complicado para el equipo?

“No quiero utilizar la palabra reinventar, pero sí hemos tenido que buscar formas de suplir lo que estábamos acostumbrados a hacer.

“Cuando inició la pandemia y se decidió mandarnos a la casa a confinamientos, empezamos a ver qué hacíamos.

“Decidimos en su momento crear reuniones Zoom por departamentos, y algunas sesiones de zoom de video para que ellos sintieran que el campeonato estaba activo, que estábamos cerca, que no los habíamos soltado.

“Se encontraron cosas muy positivas, en primer logar grupos pequeños y nos ayudó por ser grupos más personalizados. Por la exigencia se encontraron nuevas formas de entrenamiento”.

¿Cuál ha sido el principal aprendizaje en el Saprissa en este año de pandemia?

“Creo que para algunos ha sido positivo, porque han encontrado un acercamiento a la tecnología, para otros es encontrar otras formas de trabajo y creo que a nivel general ha mejorado mucho en el tema de disciplina. con los cumplimientos que hay que tener.

Keneth Tencio, BMX

¿En qué momento se dio cuenta que el COVID-19 le iba a cambiar el cómo se prepara y la práctica de su deporte?

"No hubo un momento en que realidad yo dijera este es el punto de quiebre dónde hay que cambiar todo el proceso de preparación, sino poco a poco, como siempre, me fui ajustando a los cambios, ya que siempre hay muchas variables. A veces estoy acá, a veces decido es mejor ir a entrenar a otro lado, o que no voy a ir a un evento o sumo un evento, dependiendo de cómo me voy sintiendo. Siempre me estuve ajustando a los cambios y en varios momentos fue bastante difícil, pero logramos sacar la tarea y seguir entrenando. Por dicha tengo el Tencio Park y pude mantenerme entrenando".

¿Qué ha sido lo más complicado en estos doce meses?

"Lo más complicado ha sido encontrar a qué aferrarse para seguir motivado. Muchas veces uno tenía los eventos, tenía que viajar a otro lugar y conocer gente distinta, entonces siempre tenías estas motivaciones extras de por qué hacer las cosas".

¿Qué ha aprendido durante esta pandemia?

"Esto me ayudó a concentrarme en que yo hago este deporte porque amo hacerlo y lo disfruto y quiero transmitirle eso a la gente, que hagan las cosas porque les gusta, más que por un deber. Quiero transmitir una vibra positiva a la gente sobre el trabajo duro y el trabajo constante y que hay que esforzarse siempre, pase lo que pase".





Andrea Calvo, La Casa del Pie-New Balance, campo traviesa

¿En qué momento se dio cuenta que el COVID-19 le iba a cambiar el cómo se prepara y la práctica de su deporte?

“Hubo mucha incertidumbre en especial cuando comenzaron las medidas de restricción sanitarias. Sin embargo, creo que esta situación nos llevó a salir de la zona de confort y pensar en nuevas maneras y condiciones para realizar los entrenamientos”.

¿Qué ha sido lo más complicado en estos doce meses?

“Debido a la pandemia algunos entrenamientos se tuvieron que planificar de manera muy diferente a la usual, sobre todo al inicio de la situación. Se realizaron modificaciones en los entrenamientos, más que todo en los de pista, ya que en la mayor parte del año las pistas permanecieron cerradas. Esa planificación y logística se la debo toda a mi entrenador, Ariel Barrantes, quien fue el que contempló todas las variables para lograr que los entrenamientos se mantuvieran de acuerdo a los objetivos y se pudiese llegar de la mejor manera a las competencias”.

¿Qué ha aprendido durante esta pandemia?

“A que hay que estar preparados para reinventarse en muchos aspectos de la vida y a valorar más los pequeños detalles”.

Juan Carlos Retana, Herediano

En estos 12 meses, ¿qué ha sido lo más complicado para el equipo?

"Sin duda en los últimos doce meses lo más complicado para el equipo nuestro ha sido el tema económico, sobre todo ya con el inicio de una obra de infraestructura debidamente presupuestada que se inició y después cayó la pandemia. Ocasionó serios trastornos en presupuestos ante la falta de taquillas, atrasos en las obras a raíz de la pandemia".

¿Cuál ha sido el principal aprendizaje en el Herediano en este año de pandemia?

"Ser frugales, ser mejores administradores, recortar gastos y poder administrar de la mejor manera para subsistir y sobrevivir. Creo que todas las empresas, no solo deportivas, sino de todo tipo en el país, en este periodo de pandemia, fue subsistir, a la espera de años mejores y superar el vendaval".

Ian Martínez, Utah University



¿En qué momento se dio cuenta que el COVID-19 le iba a cambiar el cómo se prepara y la práctica de su deporte?

"Cuando el COVID-19 se empezó a convertir en un problema más grande para la sociedad, fue en el momento que me di cuenta que podría afectarme de alguna u otra manera en el aspecto deportivo, dadas las circunstancias que se tienen que tomar para tratar de evitar la transmisión del COVID-19".

¿Qué ha sido lo más complicado en estos doce meses?

"Lo más complicado ha sido organizarme en el día a día con las cosas que tengo que hacer en mi vida personal, el aspecto deportivo y académico. Ha sido un reto bastante difícil".

¿Qué ha aprendido durante esta pandemia?

"He aprendido que todo es un proceso de aprendizaje y que no se puede adquirir todo lo que uno desea en un solo paso, es mejor ir paso a paso con paciencia y siempre tratando de mantener una actitud positiva".