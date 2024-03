Técnico de la Sele Femenina: "Me quedo con ese 'click' que ha hecho el equipo"

3 de marzo de 2024, 11:40 AM

"Al final, siempre hablamos que el fútbol necesita proceso, el partido fue una oportunidad para crecer y hay que seguir insistiendo y trabajando, porque no es suficiente, pero estamos más cerca", comentó Rubido en la conferencia de prensa.

"Me quedo con que hemos hecho click, se ha encendido la luz otra vez, se ha vuelto a encender la llama. El balón estaba siendo un elemento muy emocional, pero el equipo se soltó, tuvo mucho corazón, nos dio para 120 minutos y con el paso de los minutos íbamos ajustando y es lo que me llevo. Es una selección que cerócon mucha ilusión el torneo, lo he dicho desde el partido, queremos ir por esa primera victoria en un Mundial, los procesos necesitan tiempo, tenemos tres años ahora tenemos que ir al Proyecto Gol a trabajar y a sangrar allí para alegrarnos en el verde"