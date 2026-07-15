Saprissa celebra 91 años con recorridos históricos y actividades para toda la afición

Por Bernal Fonseca

Los tours especiales, una exposición fotográfica inédita y una agenda de actividades conmemorativas buscan celebrar la historia morada y apoyar la construcción del futuro Museo Saprissa.

El Deportivo Saprissa celebra su 91.° aniversario con una programación especial que invita a la afición a recorrer la historia del club a través de experiencias únicas dentro del estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Durante los fines de semana de julio, incluyendo las fechas del 16 y 18 de julio, los aficionados podrán participar en recorridos guiados por algunos de los espacios más emblemáticos del estadio, como parte de una iniciativa desarrollada junto a la Comisión de Rescate Histórico y la Fundación Saprissa.

Uno de los principales atractivos de esta edición es una exposición fotográfica compuesta por imágenes inéditas que retratan más de cuatro décadas de historia del club. La muestra nació gracias a la donación de un valioso archivo fotográfico y forma parte del proyecto de preservación del legado morado que impulsa la institución.

Los recorridos estarán guiados por el exguardameta y referente saprissista José Francisco Porras. Durante la experiencia, los asistentes podrán visitar el camerino del primer equipo, ingresar al terreno de juego, conocer algunos de los trofeos más representativos de la institución y finalizar el recorrido frente al nuevo mural creado por la afición.

Un aniversario para vivir en familia

El miércoles 16 de julio, fecha oficial del aniversario, el estadio también será escenario de una jornada de celebración abierta al público con actividades gratuitas durante todo el día.

La agenda incluirá espacios gastronómicos, música en vivo, DJs, el tradicional banderazo y otras actividades pensadas para que la familia saprissista pueda compartir y celebrar los 91 años del club.

Un museo para preservar la historia morada

Los ingresos generados por los recorridos guiados, las camisas conmemorativas y otras iniciativas especiales serán destinados a financiar la construcción del futuro Museo Saprissa, un proyecto que busca resguardar y compartir el legado de una de las instituciones deportivas más importantes de Costa Rica.

Las actividades generales del aniversario serán gratuitas, mientras que los tours tendrán un costo y requerirán reservación previa.

Las personas interesadas pueden obtener más información y adquirir sus entradas a través de www.boleteriamorada.com.

