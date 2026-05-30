¿Quiere un álbum del Mundial 2026 y un cubo con 749 postales? Le decimos cómo participar

El sueño de muchos coleccionistas y fanáticos del fútbol puede hacerse realidad gracias a Teletica.com, porque usted puede llevarse gratis a su casa un álbum Panini del Mundial junto con un cubo que contiene 104 sobres, equivalentes a 749 postales.

La dinámica es sencilla: los interesados deben llenar el formulario adjunto y quedarán participando por este premio completamente gratis.

Esta edición del álbum es histórica, ya que por primera vez incluye a 48 selecciones. El álbum cuenta con 112 páginas y se completa con un total de 980 postales.

Cada sobre contiene siete postales y tiene un precio de ₡650. Además, se incorporaron postales especiales o “extra”, insertadas de forma aleatoria, correspondientes a 20 jugadores en cuatro versiones distintas.

Los fanáticos también se han organizado en eventos especiales en centros comerciales, donde intercambian y venden postales. Las más buscadas suelen ser las de jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, así como hologramas o escudos, que alcanzan precios más elevados en el mercado de coleccionistas.

Aunque conseguir estas postales depende de la suerte, Panini aseguró que todas se barajan por igual antes de ser empacadas, manteniendo la emoción y expectativa en cada sobre.