¿Qué significa la particular celebración de Sherman Guity?

Luego de hacer historia al convertirse en el primer costarricense en ganar una medalla de oro en unos juegos paralímpicos, el para atleta Sherman Guity habló desde Tokio sobre su preparación y qué fue lo que corrigió para lograr este sábado la presea y el récord en la prueba de los 200 metros planos categoría T64.



El tico registró detuvo el cronómetro en 21:43, nuevo récord paralímpico y que le permitió colgarse su segunda presea en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 tras haber ganado una plata en las justas.

“La semifinal me dio tiempo de corregir muchas cosas junto a mi entrenador, que me llamó y me dijo qué cosas corregir y logramos hacerlo.