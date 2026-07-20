Proyecto de patrocinio de alcohol en el deporte supera objeciones de Sala IV, asegura diputado

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Royner Mora, presentó un nuevo proyecto sobre el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte.

Mora conversó con Teletica.com sobre por qué cree que, en esta ocasión, esta iniciativa sí podrá ser ley de la República.

—¿El proyecto que usted presentó fue el mismo que Nogui Acosta había anunciado el pasado 2 de julio o es un proyecto nuevo?

No, vamos a ver, no sé a cuál proyecto específicamente se refirió don Nogui en ese momento, pero el texto es totalmente nuevo. Había ya un expediente que había presentado Daniela Rojas (exdiputada del PUSC) en aquel momento, el 23.216, y ahora ya más bien presentamos un nuevo texto; ya se le asignó un expediente, que es el 25.656. Lleva la firma de 42 diputados de diferentes fracciones.

—¿Cuáles otras bancadas apoyan este proyecto?

Está apoyándolo ahorita también la bancada de Liberación Nacional; nosotros conversamos con Claudia Dobles, pues muestra mucho interés en apoyar el proyecto. También conversamos con Abril Gordienko, quien no lo firmó por una razón, que pues hay un tema de conflicto de intereses porque su hermano actualmente forma parte de la Junta Directiva del Comité Olímpico Nacional, entonces ella prefirió no firmarlo, pero sí ella apoya esta iniciativa.

—Esta iniciativa es muy popular, creo que hay gran consenso en la gente, pero en varias asambleas esta iniciativa llega a Sala Constitucional y la Sala dice que es inconstitucional. ¿Por qué este que usted presentó sí sería constitucional y estaría con todo en regla?



Nosotros hemos tomado en consideración todo lo que la Sala Constitucional en algún momento determinado nos ha dicho, principalmente en la protección de nuestros niños, y además de eso, lo que se está haciendo es creando un fondo en el que, a través de cada contrato que se firma, se destina un 20% al Icoder, al Inamu y al IAFA para trabajar proyectos de prevención a través del deporte, mejorar infraestructura deportiva, trabajar proyectos también en conjunto con los comités cantonales de deporte.

—Es decir, por este fondo que usted dice que se va a crear, ¿es que no va a ser inconstitucional el proyecto?

No, nosotros estamos protegiendo en todo momento, estamos tomando en consideración lo que la Sala ya mencionó y ha mencionado; principalmente es proteger a la niñez en la publicidad; va a ser una publicidad regulada, no es que quede a la libre.

Las empresas que patrocinen van a tener condiciones, por ejemplo, que en la indumentaria, en los uniformes deportivos de ligas menores no haya publicidad, no haya publicidad en los espacios donde los atletas de categorías inferiores entrenen; también en la publicidad va a existir en todo momento prevención para que no sea la libre, para que, como hoy en día existen las campañas en la industria del cigarrillo, que hay campañas de prevención también de fumado, y ahí en el caso de exceso de ingesta de alcohol.

—¿Usted cree que pueda llegar a tener vía rápida este proyecto?

Sí, en este momento nosotros estamos negociando con las demás fracciones para, primero que todo, para que sea convocado por el Ejecutivo, porque ahorita estamos en extraordinarias, y negociarlo con las fracciones, con los jefes de fracción, para que haya una vía rápida para que se discuta y para que se convoque de manera inmediata al Congreso, y que el mismo Congreso se convierta en comisión y desde allí se puedan discutir, y si algunos diputados piensan presentar alguna moción, puede hacerse desde allí.

—La política siempre tiende, y más en los últimos años, a ser muy ríspida en la Asamblea Legislativa. ¿Cree que este pueda ser un proyecto que logre un consenso entre los diferentes diputados de la Asamblea?

Este proyecto se ha trabajado en todo momento de manera conjunta. No es que sea un proyecto que yo busque las firmas de esos 42 diputados, después de haber construido de manera individual el proyecto, no.



El proyecto en todo momento se construyó de la mano con algunos diputados de Liberación Nacional, que son abanderados en este momento para este tema específico, y en todo momento lo consultamos, lo trabajamos con el despacho de la diputada Claudia Dobles; estoy involucrado, sus asesores, también con la diputada Abril Gordienko; siempre se le comunicó y se trabajó de manera conjunta.

Iniciativas que ellos mencionaron en algún momento en sus controles políticos fueron tomadas en consideración y ya están en el expediente que se presentó para que haya esa negociación en los próximos días y este proyecto sea ley de la República.

—¿Qué le dice a los deportistas de otras disciplinas deportivas que esperan este proyecto o si va enfocado en solo el fútbol?

Este es un proyecto que beneficia al deporte en general y a los deportistas en general, no es un proyecto hecho a la medida para ninguna disciplina deportiva. Hoy en día ninguna disciplina deportiva o ningún atleta puede acceder a ser patrocinado por una marca de bebidas con contenido alcohólico. Hoy eso no se puede.



Cuando esto sea ley de la República, cualquier atleta de cualquier disciplina deportiva, esté federado o no, o una misma federación deportiva o una organización deportiva pueden acceder a estos recursos, como pueden ir a cualquier empresa que distribuya estas bebidas con contenido alcohólico y puede solicitar un patrocinio.

Ahora, sabemos que hay deportes que tienen mayor renombre o más impacto, son más visibles. Por supuesto que van a tener también participación, pero en este caso todas las disciplinas deportivas y todos los atletas pueden participar y pueden tener acceso a esos recursos.



—¿Qué pasa con algunas firmas extranjeras? ¿También pueden patrocinar o solo es para Costa Rica?

Vamos a ver, en este momento el proyecto está hecho y estamos apostándole a las empresas que tienen posicionamiento en territorio nacional. Con las empresas que hoy en día, la cervecería que está en manos de Heineken, todo eso, a ese mercado es que le estamos apostando en este momento.

—Pero en el proyecto de ley...

No lo excluyen, no lo excluyen.



—¿Cree que de aquí a final de año pueda tener esto humo blanco?

Nosotros en este momento, como le decía al inicio, estamos haciendo todo lo posible para que se le aplique vía rápida este proyecto y que sea convocado en esta misma semana que viene por el Poder Ejecutivo. A partir de ahí, una vez que se convoque, empiezan las discusiones, el primer debate, y esperamos que esto sea ley de la República en los próximos meses. Creo que podría ser ley de la República antes de fin de año.