¿Por qué se desplomó el valor de la ficha de Joel Campbell?

Eso sí, Solís fue enfático en que el sitio Transfermarkt no es una verdad absoluta en este tema, si no es un parámetro de valor en el mercado.

Incluso, tras el empate sin goles frente a los brumosos, el propio Campbell declaró: "Al que trabaja y obra para bien las cosas siempre van a llegar, entonces estoy tranquilo, confiando en mi talento en mis compañeros que siempre me apoyan; siempre trabajo para darle lo mejor al equipo, creo que en los últimos partidos me he sentido sumamente bien, he encontrado esa picardía que me ha dado a conocer y bueno vamos retomando para hacer lo mejor posible”, señaló.