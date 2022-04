Neozelandés Chris Wood le dio triunfo al Newcastle

El Newcastle venció este viernes 1-0 al Wolverhampton con un gol del neozelandés Chris Wood, atacante que enfrentará a La Sele en el repechaje mundialista del próximo 14 de junio en Catar.

Wood concretó desde los once pasos a los 72 minutos.



Con este triunfo, el Newcastle suma 34 puntos y sube al decimocuarto lugar. Se pone provisionalmente diez puntos por encima de los puestos de descenso, que marca el Burnley (18º), que el domingo tiene un partido crucial contra el colista Norwich.

Pero si un partido genera expectación este fin de semana en Inglaterra es otro del domingo, el que enfrentará en el Etihad Stadium al primero contra el segundo: el Manchester City recibe al Liverpool, sobre el que tiene apenas un punto de ventaja.

Una victoria de los 'Citizens' en ese duelo supondría un golpe importante en la carrera por el título, pero un triunfo de los 'Reds' les catapultaría a la primera posición.

#Nufc big Chris wood in front of the gallowgate yessss laaaa pic.twitter.com/inhggq4Rq1