Karla Alemán: "Dirigir este sector no es solo pegarle patadas a una bola"

La Ministra de Deportes, Karla Alemán, llegó al cargo el 17 de febrero del 2021 y con su nombramiento tuvo que hacerle frente a un sin número de tareas nada fáciles de conseguir en medio de una pandemia que detuvo el deporte al 100%.

Alemán concedió una amplia entrevista a Teletica.com en la que repasó su gestión y también algunos temas álgidos que suponen la silla en la que está sentada en su despacho.

— Dice don Carlos Alvarado, presidente de la República, que él deja la casa ordenada… ¿Cómo deja usted el Ministerio del Deporte?

Esto es una maravillosa responsabilidad que me dio el señor presidente de asumir este despacho del deporte. Es una tremenda responsabilidad, pero con una ruta muy clara y establecida que tenía que ver con la política pública de nuestro sector y logramos articular los esfuerzos de muchos años. Esto no es producto de algo puntual, este es el producto de muchos años y voluntades.

—¿Cuál fue la tarea que le generó mayor estrés durante este tiempo de gestión?

Asumir un puesto público de esta jerarquía trae una carga de responsabilidad importante, es algo que se lleva desde el primer día. La política pública fue un sueño de nuestro sector y una hoja de ruta para este país. Tiene dos grandes ejes, uno orientado hacia la recreación y la actividad física para una Costa Rica físicamente activa y saludable, y el otro gran eje tiene que ver para un país inclusivo y altamente competitivo.

Lo que definitivamente marca un antes y después es la inversión en la infraestructura para la práctica deportiva y recreativa. Impulsamos 47 proyectos de los cuales 17 fueron logrados, la infraestructura no es algo que uno suena los dedos y listo, eso tiene un periodo de dos, tres o cuatro años para poderlo lograr. Eso es algo que queda para la futura administración, el despacho tiene una figura, pero quien lidera, ejecuta y rinde cuentas es el Icoder.

—Me decía ahora que de 47 proyectos que se presentaron se cumplieron 17, eso es el 36%. ¿Para usted esto es mucho o poco?

No es que los proyectos no se hicieran, eso está incorrecto. Los proyectos siguen, pero en este momento de transición algunos están en estudio, otros que tienen apelaciones, todo el tema de la construcción de infraestructura tiene un ritmo, un tiempo y además estamos ante la implementación de una metodología para poder designar estas infraestructuras a las necesidades que el país requiere.

Esto también tiene sus fases, entonces no podemos decir que tenemos un incumplimiento de un porcentaje de proyectos, no, tenemos estos 47 impulsados que tienen un avance de un 36%, eso es lo correcto.





—El Midepor necesita del músculo del Icoder para poder funcionar. ¿Al no poder hacerlo por sí solo, tiene sentido la existencia del Midepor o no sería mejor que se fusionaran ambas instituciones?

Aquí es donde nacen muchos retos porque es que precisamente dirigir un sector como este no es solamente pegarle patadas a una bola, o pegarle golpes, o lanzar a la canasta o andar en patines, o montarse en dos ruedas o en algún motor. No, no, no es eso.

Es más de lo que nosotros vemos en un espectáculo del deporte o en la creación de hábitos. Pienso que hay que hacer una revisión, que es un momento oportuno para revisar la ley. Definitivamente, en el décimo primer congreso que se celebró en el 2021, una de las recomendaciones más fuertemente repetidas dentro del Congreso era la revisión urgente y necesaria de la ley, de la Ley 7.800 para hacer los ajustes que se necesitan a hoy y de lo que estamos pensando que el sector puede convertirse al 2030 y también al 2050.

Entonces creo que esto implicaría hacer una revisión responsable y principalmente porque aquí se trabaja mucho. El Instituto tiene más de 130 funcionarios y funcionarias que hacen una excelente tarea.

— Dentro de ese “hay que revisar”… ¿Cuáles fueron las recomendaciones que dijeron en el Congreso: tienen que existir los dos o funcionar como uno solo?



Hay vinculancia. Y entonces, por ejemplo, por decirte algo, si se quieren cosas que la ley pide que no se cumplen a la fecha, son cosas que están ahí en evidencia, pero qué pasa cuando algo que la ley propuso en 1998 todavía no se cumple. ¿Qué ajustes tienen que hacer esto? Por ejemplo, hoy la ley 7.800 plantea tres estructuras.

Una tiene que ver con el Congreso Nacional del Deporte y la recreación, que es un ente consultivo, tiene una figura que es el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, que es un órgano colegiado conformado actualmente por nueve personas que representan a diferentes sectores. Hay tres de gobierno directamente y seis de diferentes organizaciones de nuestra estructura del deporte, que prácticamente hay que decir, el deporte nuestro son entidades privadas, todas son entidades privadas.

—Doña Karla, en otro tema, en cuanto a la infraestructura deportiva, cuando uno ve que se construye una pista en Cartago que no cuenta con las medidas reglamentarias y son recintos que se construyen con dinero de los costarricenses, uno se pregunta: ¿Por qué sucede eso? ¿Se puede calificar como pifia o como falta de estudio técnico? ¿A quién se le dan las orejas?

No, yo lo que pienso es que aquí el Departamento de Obras del Instituto hizo toda la explicación de por qué se hicieron esas recomendaciones. Cuando hablamos de deporte, solamente nos enfocamos en el alto rendimiento y resulta que el alto rendimiento es una parte fundamental de la fotografía, pero es una parte.

La mayor parte de las personas requieren también de esos espacios seguros, de alguna manera libre de acoso, con las condiciones que establece la Ley 7600. Y en el Instituto nace una propuesta que es muy interesante, es inclusiva, tiene, por ejemplo, un carril para personas que puedan ir en bicicleta también, o sillas de ruedas, por ejemplo.

¿De dónde nace? ¿Por qué sale de esta forma? Inclusive el diagrama, o por lo menos la propuesta que hace el Instituto en esa pista, tiene también un origen de otros países de Europa que los utilizan de esa manera.



​—Con todo lo de la pandemia usted recibió muchas críticas de parte del fútbol y de las distintas federaciones: ¿Este cargo le dejó más dolores de cabeza que satisfacciones?

No, le voy a contar el tema de los protocolos, no comenzó en el año 2021, evidentemente comenzó en el 2020 cuando entramos en la emergencia nacional que implicaba que toda la jerarquía de los ministerios asumieran la rectoría para poder generar protocolos sectoriales, que fue el primer paso a través del Ministerio y la Presidencia nos instruyen para tener reuniones con la Universidad de Costa Rica y poder generar un protocolo base que permitiera habilitar de forma general los sectores.

A partir de ese protocolo sectorial vinieron más de 220 protocolos elaborados, revisados con versiones, inclusive algunos hasta la sexta versión que implicó "horas nalga" que llamo yo porque era la voluntad de muchas personas que no teníamos en un departamento del despacho del deporte porque no teníamos esa posibilidad.

Es verdad, lamentablemente, que ante una pandemia siempre hay personas que quedan con menos satisfacción porque sus disciplinas no se habilitaron desde principio. Nosotros los acompañamos y hacíamos la rectoría técnica, por supuesto, pero siempre respetando los lineamientos de salud.

—Muchas veces cuando un deportista o una deportista ocupa puestos de escritorio o administrativos tienen esas inquietudes de cuando fueron atletas, pero cuando se pasa al escritorio: ¿Hacen lo que pueden o lo que quieren?

A mí me dijeron que siguiera el plan propuesto y aquí se trabaja mucho. Cuando se habla de escritorio, yo quisiera relacionarlo con un puesto de decisión, un puesto jerárquico, porque aquí nosotros lo menos que hicimos fue estar en los escritorios, tal vez por la pandemia, aquí estuvimos mucho frente a las pantallas de computadoras y por supuesto que conversando con muchas personas, pero antes de que esto pasara tuvimos muchas giras, más de 80 en toda la administración, estuvimos en muchas partes del país conociendo, escuchando y tendiendo las solicitudes que son miles.

Lamentablemente, digo yo, en los tiempos de pandemia muchas cosas se tuvieron que reducir, modificar, adecuar y tuvimos que quedar ahí en lo que nos permitía la tecnología y las reuniones, porque había días que terminábamos a las 10 p. m. hablando de protocolos.

Porque es que esto era otra realidad. Creo que de lo que yo puedo dar completa y absoluta certeza, es de que desde el primer minuto hasta el último hemos estado 100% aquí con la tarea de frente para cumplirla. Aquí no hay nada mágico en esto, no es que aquí se truenan los dedos y las cosas suceden, en ningún lugar del mundo está el éxito antes que el trabajo, solo en el diccionario.