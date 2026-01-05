¡Insólito! Ganador de los 90 Minutos por la Vida se definió con una moneda

¡Insólito! El Cartaginés ganó la cuadrangular de los 90 Minutos por la Vida luego de tirar una moneda al aire.



Los brumosos definieron al campeón de la edición 2026 en un duelo de moneda junto al Saprissa.



Los blanquiazules y los morados quedaron empatados luego de la realización de los cuatro partidos.



En la actividad benéfica los realmente ganadores fueron los niños, pues la organización reportó que el monto recaudado fue de ₡305 millones para la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Infantil.



También en la actividad participaron leyendas de los clubes como Víctor Cordero de Saprissa, Javier Delgado de Alajuelense, Germán Chavarría de Herediano y Paolo Jiménez de Cartaginés.



Resultados:



Alajuelense 0 (1)-Cartaginés 0 (2)*shoot-outs

Herediano 0 (0)- Saprissa 0 (1)*shoot-outs

Cartaginés 0 (1)-Herediano 0 (0) *shoot-outs

Saprissa 0 (3)-Alajuelense 0 (1)*shoot-outs

