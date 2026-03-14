Icoder celebrará el Día Nacional del Deporte con actividades en La Sabana

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) realizará el próximo domingo 22 de marzo la celebración del Día Nacional del Deporte 2026, con una serie de actividades deportivas y recreativas en el Parque Metropolitano La Sabana.

La programación se llevará a cabo entre las 8 a. m. y las 12 m. d. en el sector noroeste del parque, específicamente en el área ubicada al este del Estadio Nacional, donde diferentes organizaciones deportivas participarán en la jornada.

Aunque la Ley 4430 establece que esta fecha se conmemora el último domingo de marzo, el Icoder decidió adelantar la actividad una semana debido a que la fecha correspondiente este año coincide con Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa.

Durante la mañana se desarrollarán clases abiertas de cardio dance y crossfit, además de diversas demostraciones deportivas, entre ellas taekwondo y actividades relacionadas con motores y cuadriciclos.

El programa también incluirá espacios para la práctica de bicicross, frisbee, fútbol 7, porrismo y deporte de orientación, con el objetivo de incentivar la participación del público.

Esta celebración busca recordar la importancia del deporte, la recreación y la actividad física en la vida cotidiana. La legislación vigente desde 1969 promueve que organizaciones deportivas, centros educativos y comunidades se sumen a esta conmemoración en todo el país.